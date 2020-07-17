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Справедливость должна восторжествовать: Зеленский сделал заявление к годовщине сбития МН17

Справедливость должна восторжествовать: Зеленский сделал заявление к годовщине сбития МН17

Киев  •  УНН

 • 15668 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе в 2014 году справедливость должна восторжествовать. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Шесть лет назад произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибло 298 человек - все пассажиры и весь экипаж", - написал Зеленский.

Он отметил, что с начала расследования этой трагедии "Украина показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде".

"Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание.

"Ничто не вернет потерянных жизней и не уймет горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, шесть лет назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

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