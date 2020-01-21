Кулеба про свою зарплату: в середньому отримую 50 тисяч гривень за місяць

Відповідаючи на питання чи правда, що у грудні він отримав 87 тисяч гривень, Кулеба відповів: "Ні, я не отримував таких грошей за жоден місяць роботи в уряді. Та цифра, яка потрапила в інформаційний простір, це сума до податків і зборів. На місяць я в середньому отримую в районі 50 тисяч гривень, 50-52. Якщо не помиляюся, саме такі гроші я отримав у грудні. Я був би щасливий отримати ту суму, яку назвали в ЗМІ. Але ні, її в моєму гаманці немає".

Нагадаємо, в уряді оприлюднили інформацію про доходи членів Кабінету міністрів України.