У Гончарука - 60 тис., в Авакова - 100: в уряді оприлюднили зарплати членів Кабміну

"Уряд, як і обіцяв, публікує інформацію про доходи членів Кабінету міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, середня заробітна плата Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука в 2019 році становила 60 479 грн. У грудні глава уряду отримав 76 190 грн, в тому числі надбавки становили 40 000 грн, а премія – 36 190 грн. У вересні зарплата Олексія Гончарука була – 61 916 грн, а в жовтні і лютому – 60 087 та 43 724 відповідно.

У минулому році середня заробітна плата віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби дорівнювала 58 652 грн. Виплати у грудні становили 86774, в тому числі надбавка – 58 655 грн, премія – 28 119 грн. У осінні місяці Дмитру Кулебі було нараховано: у вересні – 48 523 грн, жовтні – 56 263 грн, листопаді – 43047 грн.

Віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вересні отримав 52 629 грн, в жовтні 51 000 грн, а в листопаді – 34 141 грн. У грудні його зарплата становила 84 887 грн, з яких 35 506 надбавка і 49 381 премія. Таким чином, середня заробітна плата в 2019 року у міністра цифрової трансформації – 55 664 грн.

Середня зарплата в минулому році у міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета становила 32 386 грн. В грудні він отримав – 17 544 грн. А в вересні та жовтні по 48 тис. грн, в листопаді – 16 000 грн.

Cередня заробітна плата в 2019 році у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – 100 041 грн. У грудні йому нараховано 186 541 грн, у тому числі надбавки – 49 225 грн, премії – 137 317 грн. У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила – 33 930 грн, 82 072 грн та 97 623 грн відповідно.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у грудні отримав 222 592 грн, де надбавка – 73 337 грн, а премія – 149 255 грн. У вересні йому нараховано зарплати 15 134 грн, в жовтні 18 180 грн та листопаді – 79 883 грн. Отож, середня заробітна плата за минулий рік – 83 947 грн.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель отримав у вересні зарплати – 18 549 грн, в жовтні – 33 540, а в листопаді – 31 102. В грудні його зарплата становила – 162 003 грн, у тому числі надбавка – 39 105 грн, а премія – 122 898. Середня заробітна плата міністра в 2019 році склала 61 299 грн.

У міністра закордонних справ України Вадима Пристайка – сума середньої зарплати в минулому році – 62 069 грн. У грудні йому нараховано 233 893 грн (з надбавкою 48 279 грн, премією 73 766 грн, та матеріальною допомогою 111 848 грн). В той же час у вересні, жовтні та листопаді його зарплата була – 27 505 грн, 30 532 грн та 68 194 грн.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад в грудні минулого року отримала 138 412 грн, у тому числі надбавки – 42 412 грн та премії 96 000 грн. У вересні її заробітна плата становила 38 288 грн, в жовтні – 37 981 грн, в листопаді – 39 103 грн. Таким чином, середня плата за 2019 рік склала 63 446 грн.

У міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької середня зарплата в минулому році – 41 940 грн. За три місяці осені урядовець отримала – 15 896 грн у вересні, 22 036 у жовтні та 34 841 грн у листопаді. За грудень міністру нарахували 94 988 грн, у тому числі надбавки 34 269 грн та премії 60 719 грн.

В останній місяць зими міністр розвитку громад та територій Альона Бабак отримала 212 600 грн (надбавки 37 600, премії 175 000). А в вересні, жовтні та листопаді – 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн відповідно. Отож, її середня заробітна плата у 2019 році – 84 318 грн.

Cередня заробітна плата у 2019 році у міністра соціальної політики України Юлії Соколовської – 65 317 грн. Її виплати у вересні становили – 24 395 грн, в жовтні – 58 259 грн, в листопаді – 56 620 грн. У грудні зарплата Міністра була 216 783 грн, в тому числі надбавка – 39 432 грн, премія – 82 563 грн, а матеріальна допомога – 94 788 грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова у вересні отримала 36 384 грн, у жовтні – 61 890 грн, в листопаді – 60 637 грн. В грудні їй нарахували 89 387 грн, з яких 36 387 грн – надбавка та 53 000 грн – премія. В цілому середня заробітна плата міністра минулого року склала 62 075 грн.

Середня заробітна плата міністра інфраструктури України Владислава Криклія 44 527 грн. Його виплати у грудні склали 44 038 грн (надбавки 36 038 грн, премія 8 000 грн). У вересні, жовтні та листопаді – 55 390 грн, 40 439 грн та 38 239 грн відповідно.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у грудні минулого року отримав 112 905 грн, у тому числі надбавки – 32 905, а премії – 80 000 грн. У вересні нараховано зарплати 9 142 грн, в жовтні та листопаді – по 16 000 грн. Середня зарплата Міністра у 2019 році – 38 512 грн.

У міністра оборони України Андрія Загороднюка середня заробітна плата в минулому році – 41 982 грн. У вересні він отримав 24 228 грн, в жовтні 23 377 грн, а в листопаді – 23 132 грн. У грудні його зарплата була 97 191 грн ( надбавка 23 134 та премія 74 057 грн).

Міністр юстиції України Денис Малюська у грудні минулого року отримав 226 361 грн, у тому числі надбавки – 35 961 грн та премії 190 400 грн. У вересні, жовтні та листопаді – 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн відповідно. Його середня заробітна плата в 2019 році склала 75 734 грн.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда мала середню зарплату минулого року 46 688 грн. У грудні її виплати склали 158 772 грн, у тому числі надбавка 37 280 грн, премія – 80 000 грн, матеріальна допомога 41 492 грн. У вересні урядовець отримала 22 894 грн, в жовтні 23 453 грн, а в листопаді 23 124 грн.

Нагадаємо, Прем'єр, говорячи про високі зарплати в уряді, заявляв, що це невід’ємна складова подолання корупції.

Як повідомляв УНН, 17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду. Утім, Зеленський дав Гончаруку і його Кабміну "шанс", при цьому поставивши низку завдань, зокрема, щодо "нормальної заробітної плати" в урядовців, зазначивши, що підвищувати зарплати можна після підняття економіки.

Раніше у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії “Слуга народу”, під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, “захмарні” зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших “зливів” з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб “кожен українець відчув реальні зміни”.