Кулеба о своей зарплате: в среднем получаю 50 тысяч гривен в месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что за месяц получает в среднем 50 тысяч гривен зарплаты. Об этом он рассказал в интервью DW, передает УНН.
Отвечая на вопрос правда ли, что в декабре он получил 87 тысяч гривен, Кулеба ответил: "Нет, я не получал таких денег за один месяц работы в правительстве. Та цифра, которая попала в информационное пространство, это сумма к налогам и сборам. На месяц я в среднем получаю в районе 50 тысяч гривен, 50-52. Если не ошибаюсь, именно такие деньги я получил в декабре. Я был бы счастлив получить ту сумму, которую назвали в СМИ. Но нет, ее в моем кошельке нет".
Напомним, в правительстве обнародовали информацию о доходах членов Кабинета министров Украины.