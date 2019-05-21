Кубів: понад 14 тис. компаній України експортують до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Сьогодні Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України, понад 14 тисяч компаній експортують до ЄС. Про це повідомив перший віце-прем’єр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає УНН з посиланням на Twitter сторінку Мінекономрозвитку.
“Сьогодні Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України. Більше 14 тисяч компаній експортують до ЄС, за три з половиною роки видано 250 тисяч сертифікатів походження EUR.1”, — сказав Кубів.
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Нагадаємо, в І кварталі 2019 року український експорт зросте до мінімум 12,3 млрд доларів.
#Кубів: Сьогодні Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України. Більше 14 тисяч компаній експортують до ЄС, за три з половиною роки видано 250 тисяч сертифікатів походження EUR.1. @EastPartnership @MalmstromEU pic.twitter.com/PsMRQUwsFh— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 21 мая 2019 г.