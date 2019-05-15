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Уряд схвалив макроекономічний прогноз на три роки

Уряд схвалив макроекономічний прогноз на три роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Кабінет Міністрів України у середу схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку, передає УНН.

"Прогнозні показники на 2020-2022 роки розроблені за сценарієм, який ґрунтується на аналізі розвитку економіки України протягом 2016-2018 років, а також оцінках поточної економічної ситуації та припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників", - сказано у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що цей сценарій є продовженням базового сценарію прогнозу, закладеного до держбюджету на 2019 рік, який розроблений для продовження втілення реформ відповідно до пріоритетів, визначеними у стратегічних документах уряду та спрямованими на створення сприятливих умов для досягнення Україною сталого економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Зі слів першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, Україна отримала макроекономічний прогноз на три роки, який вперше стане базою для формування трирічної Бюджетної декларації в рамках переходу до середньострокового бюджетування.

"Це сприятиме ефективнішому втіленню реформ та визначенню пріоритетів державного фінансування: безпеки і оборони, енергоефективності, інфраструктури, АПК, децентралізації соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, культури. А ще трирічний прогноз дозволяє сформувати середньострокові орієнтири для бізнесу та інвесторів, що позитивно відобразиться на поступовому зростанні економіки України та доходів громадян", - повідомив Кубів.

Зазначено, що сценарій, представлений у прогнозі, передбачає два варіанти макроекономічних показників на 2020-2022 роки. Вони відрізняються між собою рівнем інтенсивності підвищення соціальних стандартів, від чого у свою чергу залежатиме динаміка основних макропоказників української економіки на прогнозний період.

"Згідно з варіантом 1 у 2020 році прогнозує зростання ВВП на рівні 3,3%, у 2021 році на 3,8%, у 2022 році – на 4,1%. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6% у 2020 році, 5,7% у 2021 році, 5,3% у 2022 році.

Згідно з варіантом 2 у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,6%, у 2021 році - на 3,6%, у 2022 році - на 3,3%. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6,5% у 2020 році, 7,1% у 2021 році, 7% у 2022 році", - зазначили у Міністерстві.

Також на період 2020-2022 років прогнозується подальша реалізація зусиль у напрямку розширення та диверсифікації українського експорту через поглиблення зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС, Азії та Африки на фоні прогнозованого міжнародними фінансовими організаціями сталого розвитку світової економіки у 2020-2022 роках та утримання помірних цін на світових товарних ринках українського експорту.

Повний текст прогнозу оприлюднять на офіційних сторінках уряду та Мінекономрозвитку після технічного оформлення.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП в Україні з 3% до 2,5% у 2019 році.

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