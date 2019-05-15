Правительство одобрило макроэкономический прогноз на три года

"Прогнозные показатели на 2020-2022 годы разработаны по сценарию, который основывается на анализе развития экономики Украины в течение 2016-2018 годов, а также оценках текущей экономической ситуации и предположениям, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что этот сценарий является продолжением базового сценария прогноза, заложенного в госбюджет на 2019 год, который разработан для продолжения проведения реформ в соответствии с приоритетами, определенными в стратегических документах правительства и направленными на создание благоприятных условий для достижения Украиной устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, Украина получила макроэкономический прогноз на три года, который впервые станет базой для формирования трехлетнего Бюджетной декларации в рамках перехода к среднесрочному бюджетированию.

"Это будет способствовать более эффективному воплощению реформ и определению приоритетов государственного финансирования: безопасности и обороны, энергоэффективности, инфраструктуры, АПК, децентрализации социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры. А еще трехлетний прогноз позволяет сформировать среднесрочные ориентиры для бизнеса и инвесторов, что положительно отразится на постепенном росте экономики Украины и доходов граждан", - сообщил Кубив.

Отмечено, что сценарий, представленный в прогнозе, предусматривает два варианта макроэкономических показателей на 2020-2022 годы. Они отличаются между собой уровнем интенсивности повышении социальных стандартов, от чего в свою очередь будет зависеть динамика основных макропоказателей украинской экономики на прогнозный период.

"Согласно варианту 1 в 2020 году прогнозирует рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году на 3,8%, в 2022 году - на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% в 2021 году, 5,3% в 2022 году.

Согласно варианту 2 в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году - на 3,6%, в 2022 году - на 3,3%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% в 2021 году, 7% в 2022 году", - отметили в Министерстве.

Также на период 2020-2022 годов прогнозируется дальнейшая реализация усилий в направлении расширения и диверсификации украинского экспорта через углубление внешнеэкономических отношений со странами ЕС, Азии и Африки фоне прогнозируемого международными финансовыми организациями устойчивого развития мировой экономики в 2020-2022 годах и содержание умеренных цен на мировых товарных рынках украинского экспорта.

Полный текст прогноза обнародуют на официальных страницах правительства и Минэкономразвития после технического оформления.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП в Украине с 3% до 2,5% в 2019 году.