Кубів: в І кварталі 2019 року український експорт зросте до мінімум 12,3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В І кварталі 2019 року український експорт зросте до мінімум 12,3 млрд доларів. Про це під час Погоджувальної ради повідомив перший віце-прем’єр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає УНН з посиланням на Twitter сторінку Мінекономрозвитку.
“В І кварталі 2019 року український експорт зросте до мінімум 12,3 млрд дол., що майже на 850 млн дол. більш, ніж за аналогічний період торік”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, подальше зростання цін на яблука в Україні буде стримуватись експортом продукції із сусідньої Польщі, де аналогічний товар вже коштує вполовину дешевше.
#Кубів на погоджувальній раді у @verkhovna_rada: В І кварталі 2019 року український експорт зросте до мінімум $12,3 млрд, що майже на $850 млн більш, ніж за аналогічниий період торік. pic.twitter.com/KuwOvWgsRT— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 13 мая 2019 г.