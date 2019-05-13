Кубів: в І кварталі 2019 року український експорт зросте до мінімум 12,3 млрд доларів

КИЇВ. 13 травня. УНН. В І кварталі 2019 року український експорт зросте до мінімум 12,3 млрд доларів. Про це під час Погоджувальної ради повідомив перший віце-прем’єр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає УНН з посиланням на Twitter сторінку Мінекономрозвитку.