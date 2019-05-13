Кубив: в I квартале 2019 года украинский экспорт возрастет до минимум 12,3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В I квартале 2019 года украинский экспорт возрастет до минимум 12,3 млрд долларов. Об этом во время Согласительного совета сообщил первый вице-премьер Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН со ссылкой на Twitter страницу Минэкономразвития.
"В I квартале 2019 года украинский экспорт возрастет до минимум 12,3 млрд долларов, что почти на 850 млн долларов больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - говорится в сообщении.
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Напомним, дальнейший рост цен на яблоки в Украине будет сдерживаться экспортом продукции из соседней Польши, где аналогичный товар уже стоит вполовину дешевле.
#Кубів на погоджувальній раді у @verkhovna_rada: В І кварталі 2019 року український експорт зросте до мінімум $12,3 млрд, що майже на $850 млн більш, ніж за аналогічниий період торік. pic.twitter.com/KuwOvWgsRT— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 13 мая 2019 г.