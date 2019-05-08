Протягом квітня овочі в Україні подорожчали на понад 12%

За даними Держстату, овочі подорожчали на 12,6%. Серед них лідером стала білокачанна капуста, яка подорожчала на 43,9%, цибуля зросла в ціні на 29,1%, буряк – на 16,8%, морква – на 14,9%, картопля – на 5,7%. На 1,2-0,7% зросли ціни на продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, рибу та продукти з риби, масло. Водночас на 11,1% подешевшали яйця, на 1,2-0,2% – рис, фрукти, сало, цукор, молоко, соняшникова олія.

В цілому на споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

Нагадаємо, у березні поточного року в Києві найбільше подорожчали овочі, макаронні вироби і фрукти, а також послуги зв’язку і медичне обслуговування, тоді як утримання житла і відпочинок, навпаки, подешевшали.