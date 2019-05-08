В течение апреля овощи в Украине подорожали на более чем 12%

По данным Госстата, овощи подорожали на 12,6%. Среди них лидером стала белокочанная капуста, которая подорожала на 43,9%, лук вырос в цене на 29,1%, свекла - на 16,8%, морковь - на 14,9%, картофель - на 5,7%. На 1,2-0,7% выросли цены на продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло. В то же время на 11,1% подешевели яйца, на 1,2-0,2% - рис, фрукты, сало, сахар, молоко, подсолнечное масло.

В целом на потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.

Напомним, в марте текущего года в Киеве больше всего подорожали овощи, макаронные изделия и фрукты, а также услуги связи и медицинское обслуживание, тогда как содержание жилья и отдых, наоборот, подешевели.