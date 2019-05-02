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У березні в Києві подорожчали овочі й зв'язок, а відпочинок став дешевше

У березні в Києві подорожчали овочі й зв'язок, а відпочинок став дешевше

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У березні поточного року в Києві найбільше подорожчали овочі, макаронні вироби і фрукти, а також послуги зв’язку і медичне обслуговування, тоді як утримання житла і відпочинок, навпаки, подешевшали. Про це повідомила прес-служба Головного управління статистики в місті Києві, передає УНН.

За даними Київстату, на споживчому ринку столиці у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше подорожчали: овочі – на 3,6%, макаронні вироби – на 3,6%, фрукти – на 2,6%, м'ясо та м’ясопродукти – на 1,3%, хліб – на 1,2%, масло – на 1,1%, риба та продукти з риби – на 0,8%. Водночас подешевшали: яйця – на 5,2%, молоко – на 0,9%, сир і м’який сир (творог) – на 0,3%, цукор – на 0,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4%, що пов'язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 0,9%. Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подешевшали на 2,0%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,2% зумовлено збільшенням вартості послуг лікарень на 0,5%, амбулаторних послуг – на 0,4%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,2%.

Ціни на транспорт зросли на 1,0% за рахунок підвищення вартості купівлі транспортних засобів на 2,0%, палива та мастил – на 0,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,4% за рахунок збільшення вартості телефонних і телефаксових послуг на 3,0%, телефонного й телефаксового обладнання – на 0,7%.

Відпочинок і культура подешевшали на 0,3%, що пов’язано зі зменшенням вартості туристичних послуг на 9,8%.

Послуги ресторанів та готелів зросли на 0,6% за рахунок збільшення вартості послуг готелів на 2,3%, харчування поза домом – на 0,3%.

У той же час, як зазначили в Київстаті, ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива залишилися без змін.

Нагадаємо, найбільш поширені ціни за квадратний метр в новобудовах Києва, які платять інвестори, це 16 000 і 21 000 гривень.

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