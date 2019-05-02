В марте в Киеве подорожали овощи и связь, а отдых стал дешевле

По данным Киевстата, на потребительском рынке столицы в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего подорожали: овощи - на 3,6%, макаронные изделия - на 3,6%, фрукты - на 2,6%, мясо и мясопродукты - на 1,3%, хлеб - на 1,2%, масло - на 1,1%, рыба и продукты из рыбы - на 0,8%. В то же время подешевели: яйца - на 5,2%, молоко - на 0,9%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 0,3%, сахар - на 0,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 0,9%. Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подешевели на 2,0%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,2% обусловлен увеличением стоимости услуг больниц на 0,5%, амбулаторных услуг - на 0,4%, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования - на 0,2%.

Цены на транспорт выросли на 1,0% за счет повышения стоимости покупки транспортных средств на 2,0%, топлива и масел - на 0,2%.

В сфере связи цены выросли на 2,4% за счет увеличения стоимости телефонных и телефаксовых услуг на 3,0%, телефонного и телефаксового оборудования - на 0,7%.

Отдых и культура подешевели на 0,3%, что связано с уменьшением стоимости туристических услуг на 9,8%.

Услуги ресторанов и гостиниц выросли на 0,6% за счет увеличения стоимости услуг гостиниц на 2,3%, питание вне дома - на 0,3%.

В то же время, как отметили в Киевстате, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остались без изменений.

Напомним, наиболее распространены цены за квадратный метр в новостройках Киева, которые платят инвесторы, это 16 000 и 21 000 гривен.