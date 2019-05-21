Кубив: более 14 тыс. компаний Украины экспортируют в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Сегодня Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины, более 14 тысяч компаний экспортируют в ЕС. Об этом сообщил первый вице-премьер Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН со ссылкой на Twitter страницу Минэкономразвития.
"Сегодня Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Более 14 тысяч компаний экспортируют в ЕС, за три с половиной года выдано 250 тысяч сертификатов происхождения EUR.1", - сказал Кубив.
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Напомним, в I квартале 2019 года украинский экспорт возрастет до минимум 12,3 млрд долларов.
#Кубів: Сьогодні Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України. Більше 14 тисяч компаній експортують до ЄС, за три з половиною роки видано 250 тисяч сертифікатів походження EUR.1. @EastPartnership @MalmstromEU pic.twitter.com/PsMRQUwsFh— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 21 мая 2019 г.