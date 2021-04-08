Ксенофобські та гомофобні висловлювання стали причиною звільнення тренера ФК "Герта"

Деталі

Петрі виразив своє нерозуміння із співвітчизником — воротарем “Лейпцига” Петера Гулачі, який виступив на підтримку гомосексуалістів, трансвеститів і людей іншої сексуальної орієнтації.

За день після виходу інтерв’ю німецький клуб звільнив угорського фахівця. Проте Петрі вже вибачився за свої слова.

Цитата

“Я хотів би підкреслити, що я не гомофоб і не ксенофоб. Я глибоко шкодую про слова з приводу імміграційної політики і хотів би вибачитися перед тими, хто шукає притулок, і перед тими, кого зачепили мої слова. Мені подобалося працювати в „Герті“, і я поважаю рішення клубу. Бажаю всім у клубі всього найкращого в майбутньому”, — наголосив колишній коуч “Герти”.

Доповнення

“Герта” після 27 турів займає 14 місце в Бундеслізі — 25 очок.