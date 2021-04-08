Ксенофобские и гомофобные высказывания стали причиной увольнения тренера ФК "Герта"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Берлинский ФК "Герта" решил отправить в отставку венгерского тренера Жолта Петри, после его высказываний на тему мигрантов и ЛГБТ в интервью изданию "Magyar Nemzet", передает УНН со ссылкой на сайт "Герты".
Детали
Петри выразил свое непонимание с соотечественником — вратарем “Лейпцига” Петера Гулачи, который выступил в поддержку гомосексуалистов, трансвеститов и людей иной сексуальной ориентации.
Через день после выхода интервью немецкий клуб уволил венгерского специалиста. Однако Петри уже извинился за свои слова.
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“Я хотел бы подчеркнуть, что я не гомофоб и не ксенофоб. Я глубоко сожалею о словах по поводу иммиграционной политики и хотел бы извиниться перед теми, кто ищет убежище, и перед теми, кого задели мои слова. Мне нравилось работать в „Герте“, и я уважаю решение клуба. Желаю всем в клубе всего наилучшего в будущем”, — подчеркнул бывший коуч “Герты”.
Дополнение
“Герта” после 27 туров занимает 14 место в Бундеслиге — 25 очков.