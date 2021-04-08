Ксенофобские и гомофобные высказывания стали причиной увольнения тренера ФК "Герта"

Детали

Петри выразил свое непонимание с соотечественником — вратарем “Лейпцига” Петера Гулачи, который выступил в поддержку гомосексуалистов, трансвеститов и людей иной сексуальной ориентации.

Через день после выхода интервью немецкий клуб уволил венгерского специалиста. Однако Петри уже извинился за свои слова.

Цитата

“Я хотел бы подчеркнуть, что я не гомофоб и не ксенофоб. Я глубоко сожалею о словах по поводу иммиграционной политики и хотел бы извиниться перед теми, кто ищет убежище, и перед теми, кого задели мои слова. Мне нравилось работать в „Герте“, и я уважаю решение клуба. Желаю всем в клубе всего наилучшего в будущем”, — подчеркнул бывший коуч “Герты”.

Дополнение

“Герта” после 27 туров занимает 14 место в Бундеслиге — 25 очков.