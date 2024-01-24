Криза на ТОТ: Місцеві скаржаться на проблеми з водою та комунальними послугами
Київ • УНН
Окуповані території в Запорізькій області, зокрема Мелітополь, Токмак і Бердянськ, стикаються з комунальною кризою, а мешканців закликають мінімізувати використання електроприладів.
Мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області повідомляють про кризову ситуацію, що виникла внаслідок "хазяйнування" окупантів. Жителі Мелітополя, Токмака та Бердянська зазнають серйозних проблем із забезпеченням електропостачанням, опаленням та водопостачанням. Про це повідомляє мер міста Мелітополя, якого також призначили головою Запорізької ОВА, Іван Федоров, передає УНН.
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За його інформацією, у Мелітополі через різкі перепади напруги виникли значні проблеми із побутовою технікою. Також у деяких районах не було водопостачання та опалення.
Окрім того відключено електропостачання у Токмаку. Відтак місцеві жителі отримали рекомендацію мінімізувати використання електроприладів протягом кількох наступних днів. У Бердянську система опалення регулярно "розгерметизовується", залишаючи мешканців без необхідного тепла.
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