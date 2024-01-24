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Кризис на ТОТ: Местные жалуются на проблемы с водой и коммунальными услугами

Кризис на ТОТ: Местные жалуются на проблемы с водой и коммунальными услугами

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 13:55  •  22751 просмотра

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Оккупированные территории в Запорожской области, в частности Мелитополь, Токмак и Бердянск, сталкиваются с коммунальным кризисом, а жителей призывают минимизировать использование электроприборов.

Жители временно оккупированных территорий Запорожской области сообщают о кризисной ситуации, возникшей в результате "хозяйствования" оккупантов. Жители Мелитополя, Токмака и Бердянска испытывают серьезные проблемы с обеспечением электроснабжением, отоплением и водоснабжением. Об этом сообщает мэр города Мелитополя, которого также назначили главой Запорожской ОГА, Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его информации, в Мелитополе из-за резких перепадов напряжения возникли значительные проблемы с бытовой техникой. Также в некоторых районах не было водоснабжения и отопления.

Кроме того отключено электроснабжение в Токмаке. Поэтому местные жители получили рекомендацию минимизировать использование электроприборов в течение нескольких следующих дней. В Бердянске система отопления регулярно "разгерметизируется", оставляя жителей без необходимого тепла.

Темпы упадка поражают. За два года оккупации рашисты отбросили наши города и села в коммунальное средневековье

- написал Иван Федоров.

В окрестностях Токмака за день было по меньшей мере шесть взрывов - мэр Мелитополя18 январь 2024, 08:46 • 23856 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Криза на ТОТ: Місцеві скаржаться на проблеми з водою та комунальними послугами
Crisis in the TOT: Locals complain of water and utility problems
Новости по теме

Кризис на ТОТ: Местные жалуются на проблемы с водой и коммунальными услугами

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