Кризис на ТОТ: Местные жалуются на проблемы с водой и коммунальными услугами
Киев • УНН
Оккупированные территории в Запорожской области, в частности Мелитополь, Токмак и Бердянск, сталкиваются с коммунальным кризисом, а жителей призывают минимизировать использование электроприборов.
Жители временно оккупированных территорий Запорожской области сообщают о кризисной ситуации, возникшей в результате "хозяйствования" оккупантов. Жители Мелитополя, Токмака и Бердянска испытывают серьезные проблемы с обеспечением электроснабжением, отоплением и водоснабжением. Об этом сообщает мэр города Мелитополя, которого также назначили главой Запорожской ОГА, Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По его информации, в Мелитополе из-за резких перепадов напряжения возникли значительные проблемы с бытовой техникой. Также в некоторых районах не было водоснабжения и отопления.
Кроме того отключено электроснабжение в Токмаке. Поэтому местные жители получили рекомендацию минимизировать использование электроприборов в течение нескольких следующих дней. В Бердянске система отопления регулярно "разгерметизируется", оставляя жителей без необходимого тепла.
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Кризис на ТОТ: Местные жалуются на проблемы с водой и коммунальными услугами
Оккупированные территории в Запорожской области, в частности Мелитополь, Токмак и Бердянск, сталкиваются с коммунальным кризисом, а жителей призывают минимизировать использование электроприборов.
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