Кризис на ТОТ: Местные жалуются на проблемы с водой и коммунальными услугами

Жители временно оккупированных территорий Запорожской области сообщают о кризисной ситуации, возникшей в результате "хозяйствования" оккупантов. Жители Мелитополя, Токмака и Бердянска испытывают серьезные проблемы с обеспечением электроснабжением, отоплением и водоснабжением. Об этом сообщает мэр города Мелитополя, которого также назначили главой Запорожской ОГА, Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его информации, в Мелитополе из-за резких перепадов напряжения возникли значительные проблемы с бытовой техникой. Также в некоторых районах не было водоснабжения и отопления.

Кроме того отключено электроснабжение в Токмаке. Поэтому местные жители получили рекомендацию минимизировать использование электроприборов в течение нескольких следующих дней. В Бердянске система отопления регулярно "разгерметизируется", оставляя жителей без необходимого тепла.

Темпы упадка поражают. За два года оккупации рашисты отбросили наши города и села в коммунальное средневековье - написал Иван Федоров.

В окрестностях Токмака за день было по меньшей мере шесть взрывов - мэр Мелитополя