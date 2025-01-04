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Критична нестача води на окупованій Донеччині: люди годинами стоять у чергах

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"Вода Донбасса" повідомляє про двократне скорочення запасів питної води в резервуарах на окупованих територіях. У Донецьку утворюються багатогодинні черги за водою, яку розвозять по дворах.

Постачальник питної води до тимчасово окупованих територій Донецької області "Вода Донбасса" повідомляє про двократне скорочення запасів питної води в резервуарах. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у суботу, 4 січня, пише УНН.

Ситуація з питною водою в окупації стає критичною "Вода Донбасса", що є єдиним постачальник питної води в окупованої Донеччині, повідомило про двократне скорочення запасів води в резервуарах порівняно з минулими роками

- написав Андрющенко.

За його словами, в окупованому Донецьку черги за водою, що  розвозять по дворах, розтягуються на години.  При тому, у водопровідних системах води повно. "Правда, чогось, вона здебільше тече по вулицях річками, аніж в квартирах донеччан. Вже навіть не дивна деградація комунальної сфери в окупації при росіянах", - вказав Андрющенко. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
donetskДонецьк

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