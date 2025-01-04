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Критическая нехватка воды на оккупированной Донетчине: люди часами стоят в очередях

Критическая нехватка воды на оккупированной Донетчине: люди часами стоят в очередях

Киев  •  УНН

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«Вода Донбасса» сообщает о двукратном сокращении запасов питьевой воды в резервуарах на оккупированных территориях. В Донецке образуются многочасовые очереди за водой, которую развозят по дворам.

Поставщик питьевой воды на временно оккупированные территории Донецкой области "Вода Донбасса" сообщает о двукратном сокращении запасов питьевой воды в резервуарах. Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в субботу, 4 января, пишет УНН.

Ситуация с питьевой водой в оккупации становится критической "Вода Донбасса", являющаяся единственным поставщиком питьевой воды в оккупированной Донецкой области, сообщило о двукратном сокращении запасов воды в резервуарах по сравнению с прошлыми годами

- написал Андрющенко.

По его словам, в оккупированном Донецке очереди за водой, которую  развозят по дворам, растягиваются на часы.  При том, в водопроводных системах воды полно. "Правда, почему-то, она в основном течет по улицам реками, чем в квартирах дончан. Уже даже не удивительна деградация коммунальной сферы в оккупации при россиянах", - указал Андрющенко. 

Захватчики планируют снести 90 многоэтажек в оккупированном Северодонецке - ОВА4 янв. 2025, 01:25 • 58581 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
donetskДонецк