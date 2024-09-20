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Кримського журналіста Ремзі Бекірова майже місяць не випускають із ШІЗО в колонії в хакасії

Кримського журналіста Ремзі Бекірова майже місяць не випускають із ШІЗО в колонії в хакасії

Київ • УНН

 • 14964 перегляди

Засудженого в рф кримського журналіста Ремзі Бекірова майже місяць не випускають із ШІЗО в колонії міста абакан. Правозахисники закликають звільнити його через жорсткі умови утримання.

Засудженого в рф журналіста з Криму Ремзі Бекірова майже місяць не випускають із ШІЗО. Про це з посиланням на його дружину повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.

Деталі

Повідомляють, що Бекірова відправили з колонії в красноярську у колонію №33 міста абакан (розташоване в хакасії). 12 серпня його з карантинної камери відправили в ШІЗО на п'ять діб, після чого подовжували термін перебування там із різних причин. Серед них називають такі приводи, як відсутність головного убору, відмова вітатися з охоронцем і називати йому свої установчі дані, а також порушення розпорядку дня, коли, за словами його дружини, Бекіров уночі встав прочитати молитву.

Правозахисні організації закликають домогтися звільнення Ремзі Бекірова через жорсткі умови утримання в колонії.

Додамо

Журналіст Ремзі Бекіров був заарештований після обшуків у його будинку 2019 року. 10 березня 2022 року суд у ростові засудив його до 19 років колонії за нібито "організацію діяльності терористичної організації" і "підготовку до насильницького повалення влади". Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політв'язнем.

росія незаконно ув'язнила 16 журналістів з окупованого Криму06.06.2024, 17:56 • 21004 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

ВійнаПолітика
krymКрим

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