Киев • УНН
Ремзи Бекирова, осужденного РФ крымского журналиста, удерживают в СИЗО Красноярска. Ему отказали в переводе ближе к дому, ранее он был приговорен к 19 годам заключения по обвинению в причастности к запрещенной партии.
Осужденного РФ крымского журналиста Ремзи Бекирова удерживают в СИЗО российского Красноярска. Об этом «Крымской солидарности» рассказала жена Бекирова Халиди, передает Радио Свобода, передает УНН.
Детали
Информацию о месте нахождения своего мужа она получила от начальника Главного Управления ФСИН по Красноярскому краю РФ.
Ранее ФСИН РФ отказала Ремзи Бекирову в переводе в колонию ближе к дому. Он хотел отбывать оставшийся срок в Ростовской области РФ.
Ремзи Бекиров - гражданский журналист, который вел стрим обысков и судов по политически мотивированным делам против жителей Крыма.
Силовики РФ задержали его в марте 2019 года, обвинив в причастности к запрещенной в России партии Хизб ут-Тахрир. В марте 2022 года российский суд приговорил Бекирова к 19 годам заключения.
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