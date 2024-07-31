Осужденного РФ крымского журналиста Ремзи Бекирова удерживают в СИЗО российского Красноярска. Об этом «Крымской солидарности» рассказала жена Бекирова Халиди, передает Радио Свобода, передает УНН.

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Информацию о месте нахождения своего мужа она получила от начальника Главного Управления ФСИН по Красноярскому краю РФ.

Ранее ФСИН РФ отказала Ремзи Бекирову в переводе в колонию ближе к дому. Он хотел отбывать оставшийся срок в Ростовской области РФ.

Ремзи Бекиров - гражданский журналист, который вел стрим обысков и судов по политически мотивированным делам против жителей Крыма.

Силовики РФ задержали его в марте 2019 года, обвинив в причастности к запрещенной в России партии Хизб ут-Тахрир. В марте 2022 года российский суд приговорил Бекирова к 19 годам заключения.

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