Крымского журналиста Ремзи Бекирова почти месяц не выпускают из ШИЗО в колонии в хакасии
Киев • УНН
Осужденного в рф крымского журналиста Ремзи Бекирова почти месяц не выпускают из ШИЗО в колонии города абакан. Правозащитники призывают освободить его из-за жестких условий содержания.
Осужденного в рф журналиста из Крыма Ремзи Бекирова почти месяц не выпускают из ШИЗО. Об этом со ссылкой на его супругу сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
Детали
Сообщается, что Бекирова отправили из колонии в красноярске в колонию №33 города абакан (находится в хакасии). 12 августа его из карантинной камеры отправили в ШИЗО на пять суток, после чего продлевали срок нахождения там по различным причинам. Среди них называются такие поводы, как отсутствие головного убора, отказ здороваться с охранником и называть ему свои установочные данные, а также нарушение распорядка дня, когда по словам его супруги, Бекиров ночью встал прочитать молитву.
Правозащитные организации призывают добиться освобождения Ремзи Бекирова из-за жестких условий содержания в колонии.
Добавим
Журналист Ремзи Бекиров был арестован после обысков в его доме в 2019 году. 10 марта 2022 года суд в ростове приговорил его к 19 годам колонии за якобы "организацию деятельности террористической организации" и "подготовку к насильственному свержению власти". Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.
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