Кропивничани зберуть великодні кошики для військових
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кропивничани долучаться до збору великодніх кошиків для військових. 14-15 квітня волонтери доправлять смаколики на передову. Про це поінформували організатори акції, повідомляє УНН.
“Аби приємні миті світлого свята Христового Воскресіння відчули бійці в зоні АТО, закликаємо містян, студентів, представників шкільних закладів активно долучитись до збирання великодніх гостинців для військових, які не зможуть провести свято в родинному колі, адже стоятимуть на сторожі нашого спокою на передовій”, — повідомили організатори.
Також вони додали, що вміст кошиків традиційний — паски, кава, чай, солодощі, сало, м’ясні вироби тривалого зберігання, а також різнобарвні писанки, листівки, дитячі малюнки.
Нагадаємо, жителів Кропивницького запрошують взяти участь у благодійній акції і зібрати великодні кошики для онкохворих дітей.