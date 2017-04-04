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Кропивничани зберуть великодні кошики для військових

Кропивничани зберуть великодні кошики для військових

Київ • УНН

 • 8838 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кропивничани долучаться до збору великодніх кошиків для військових. 14-15 квітня волонтери доправлять смаколики на передову. Про це поінформували організатори акції, повідомляє УНН.

“Аби приємні миті світлого свята Христового Воскресіння відчули бійці в зоні АТО, закликаємо містян, студентів, представників шкільних закладів активно долучитись до збирання великодніх гостинців для військових, які не зможуть провести свято в родинному колі, адже стоятимуть на сторожі нашого спокою на передовій”, — повідомили організатори.

Також вони додали, що вміст кошиків традиційний — паски, кава, чай, солодощі, сало, м’ясні вироби тривалого зберігання, а також різнобарвні писанки, листівки, дитячі малюнки.

Нагадаємо, жителів Кропивницького запрошують взяти участь у благодійній акції і зібрати великодні кошики для онкохворих дітей.

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