Кропивничане соберут пасхальные корзинки для военных
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Кропивничане присоединятся к сбору пасхальных корзинок для военных. 14-15 апреля волонтеры доставят гостинцы на передовую. Об этом сообщили организаторы акции, передает УНН.
"Чтобы приятные мгновения светлого праздника Христова Воскресения почувствовали бойцы в зоне АТО, призываем горожан, студентов, представителей школьных заведений активно приобщиться к сбору пасхальных гостинцев для военных, которые не смогут провести праздник в кругу семьи, ведь стоят на страже нашего спокойствия на передовой", - сообщили организаторы.
Также они добавили, что наполнение корзинок традиционное - куличи, кофе, чай, сладости, сало, мясные изделия длительного хранения, а также разноцветные писанки, открытки, детские рисунки.
Напомним, жителей Кропивницкого приглашают принять участие в благотворительной акции и собрать пасхальные корзины для онкобольных детей.