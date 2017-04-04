Кропивничане соберут пасхальные корзинки для военных

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48479 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104362 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160486 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118344 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117628 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113149 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104683 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154675 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Кропивничане соберут пасхальные корзинки для военных

Кропивничане соберут пасхальные корзинки для военных

Киев  •  УНН

 • 8837 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Кропивничане присоединятся к сбору пасхальных корзинок для военных. 14-15 апреля волонтеры доставят гостинцы на передовую. Об этом сообщили организаторы акции, передает УНН.

"Чтобы приятные мгновения светлого праздника Христова Воскресения почувствовали бойцы в зоне АТО, призываем горожан, студентов, представителей школьных заведений активно приобщиться к сбору пасхальных гостинцев для военных, которые не смогут провести праздник в кругу семьи, ведь стоят на страже нашего спокойствия на передовой", - сообщили организаторы.

Также они добавили, что наполнение корзинок традиционное - куличи, кофе, чай, сладости, сало, мясные изделия длительного хранения, а также разноцветные писанки, открытки, детские рисунки.

Напомним, жителей Кропивницкого приглашают принять участие в благотворительной акции и собрать пасхальные корзины для онкобольных детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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