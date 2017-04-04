Кропивничане соберут пасхальные корзинки для военных

"Чтобы приятные мгновения светлого праздника Христова Воскресения почувствовали бойцы в зоне АТО, призываем горожан, студентов, представителей школьных заведений активно приобщиться к сбору пасхальных гостинцев для военных, которые не смогут провести праздник в кругу семьи, ведь стоят на страже нашего спокойствия на передовой", - сообщили организаторы.

Также они добавили, что наполнение корзинок традиционное - куличи, кофе, чай, сладости, сало, мясные изделия длительного хранения, а также разноцветные писанки, открытки, детские рисунки.

Напомним, жителей Кропивницкого приглашают принять участие в благотворительной акции и собрать пасхальные корзины для онкобольных детей.