Криза на “балканському коридорі”: Польща розповіла про перші результати повернення контролю на кордоні зі Словаччиною

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Прикордонна служба Польщі, відповідно до процедури реадмісії, передає до Словаччини осіб, які незаконно в’їхали з цієї країни і не подали заяву про міжнародний захист. З початку року прикордонники на польсько-словацькому кордоні затримали близько 1800 мігрантів.

За останні два місяці Польща відправила назад у Словаччину 513 іноземців, серед яких громадяни Сирії, Іраку і В’єтнаму.

За першу добу після відновлення контролю на кордоні зі Словаччиною було перевірено понад 5800 осіб, серед них близько 150 українців, і понад 2200 транспортних засобів. Було затримано кілька мігрантів. У середу співробітники Сілезького прикордонного управління затримали п’ятьох сирійських громадян під час перевірки в поїзді. А у ніч із середи на четвер після погоні зупинили автобус, у якому громадянин Марокко з німецькою картою проживання перевозив дев’ятьох сирійців без права в’їзду в Польщу. Усіх повернуть до Словаччини.

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“Будемо спостерігати, як будуть рухатися міграційні маршрути. Словаччина повідомляє, що на її території може перебувати кілька тисяч мігрантів, які перетнули угорсько-словацький кордон. Ці люди будуть шукати інший шлях”, — сказала представниця Прикордонної служби Польщі Ганна Михальська.

Нагадаємо

Через ситуацію на балканському маршруті в середу опівночі Польща тимчасово відновила прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною.

Перетнути сухопутний кордон можна тільки у спеціально відведених місцях: дев’яти автомобільних переїздах, трьох залізничних переїздах і десяти пішохідних переходах. Людей, які в’їжджають до Польщі, перевіряють вибірково на основі аналізу ризиків. При собі необхідно мати проїзний документ — посвідчення особи або паспорт.