Кризис на” Балканском коридоре": Польша рассказала о первых результатах возвращения контроля на границе со Словакией

КИЕВ. 6 октября. УНН. За первые сутки после возвращения контроля на границе со Словакией польские пограничники проверили более 5 тысяч человек, останавливали поезда и устроили погоню за автобусом с сирийцами. Об этом сообщила местным СМИ пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает УНН.