Кризис на” Балканском коридоре": Польша рассказала о первых результатах возвращения контроля на границе со Словакией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. За первые сутки после возвращения контроля на границе со Словакией польские пограничники проверили более 5 тысяч человек, останавливали поезда и устроили погоню за автобусом с сирийцами. Об этом сообщила местным СМИ пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает УНН.
Детали
Пограничная служба Польши, в соответствии с процедурой реадмиссии, передает в Словакию лиц, которые незаконно въехали из этой страны и не подали заявление о международной защите. С начала года пограничники на польско-словацкой границе задержали около 1800 мигрантов.
За последние два месяца Польша отправила обратно в Словакию 513 иностранцев, среди которых граждане Сирии, Ирака и Вьетнама.
За первые сутки после восстановления контроля на границе со Словакией было проверено более 5800 человек, среди них около 150 украинцев, и более 2200 транспортных средств. Было задержано несколько мигрантов. В среду сотрудники Силезского Пограничного управления задержали пятерых сирийских граждан во время проверки в поезде. А в ночь с среды на четверг после погони остановили автобус, в котором гражданин Марокко с немецкой картой проживания перевозил девять сирийцев без права вьезда в Польшу. Всех вернут в Словакию.
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“Будем наблюдать, как будут двигаться миграционные маршруты. Словакия сообщает, что на ее территории может находиться несколько тысяч мигрантов, пересекших венгерско-словацкую границу. Эти люди будут искать другой путь”, — сказала представительница пограничной службы Польши Анна Михальская.
Напомним
Из-за ситуации на балканском маршруте в среду в полночь Польша временно восстановила пограничный контроль на границе со Словакией.
Пересечь сухопутную границу можно только в специально отведенных местах: девяти автомобильных переездах, трех железнодорожных переездах и десяти пешеходных переходах. Людей, которые вьедут в Польшу, проверяют выборочно на основе анализа рисков. При себе необходимо иметь проездной документ — удостоверение личности или паспорт.