Кримські татари запланували масовий перетин адмінкордону з окупованим Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Кримські татари 2 травня запланували масово перетнути адмінкордон з окупованим Кримом через пункт пропуску "Чонгар". Також вони не виключають можливий силовий варіант прориву до окупованого півострова. Про це в ефірі 5 каналу заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє УНН.
Так, за його словами, акцію ненасильницького опору проводитимуть, щоб міжнародні організації, які постійно на словах засуджують анексію Росією Криму, змогли це підтвердити діями, долучившись до переходу адмінмежі.
"Росія намагається всіма силами вичавити кримських татар зі своєї землі. Для нас це загроза, нашому існуванню, за останні роки після депортації. Ми хочемо, щоб міжнародні організації якимось чином оглянулися на свої рішення, і на свої можливості", - зазначає він.
Чубаров зазначив, що у перших лавах ітимуть члени Меджлісу, народні депутати, західні партнери. Кримці не виключають – можливий силовий варіант прориву до окупованого півострова.
Нагадаємо, Чубаров обурився можливим приїздом російської "опозиціонерки" до України.