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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Крымские татары запланировали массовое пересечение админграницы с оккупированным Крымом

Киев • УНН

 • 15735 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Крымские татары 2 мая запланировали массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом через пункт пропуска "Чонгар". Также они не исключают силовой вариант прорыва на оккупированный полуостров. Об этом в эфире 5 канала заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает УНН.

Крымские татары запланировали массовое пересечение админграницы с оккупированным Крымом

Так, по его словам, акцию ненасильственного сопротивления проводить, чтобы международные организации, которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админмежах.

"Россия пытается всеми силами выжать крымских татар со своей земли. Для нас это угроза, нашему существованию, за последние годы после депортации. Мы хотим, чтобы международные организации каким-то образом оглянулись на свои решения, и на свои возможности", - отмечает он.

Чубаров отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Крымчане не исключают - силовой вариант прорыва в оккупированный полуострова.

Напомним, Чубаров возмутился возможным приездом российской "оппозиционерки" в Украину.

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