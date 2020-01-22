Крымские татары запланировали массовое пересечение админграницы с оккупированным Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Крымские татары 2 мая запланировали массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом через пункт пропуска "Чонгар". Также они не исключают силовой вариант прорыва на оккупированный полуостров. Об этом в эфире 5 канала заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает УНН.
Так, по его словам, акцию ненасильственного сопротивления проводить, чтобы международные организации, которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админмежах.
"Россия пытается всеми силами выжать крымских татар со своей земли. Для нас это угроза, нашему существованию, за последние годы после депортации. Мы хотим, чтобы международные организации каким-то образом оглянулись на свои решения, и на свои возможности", - отмечает он.
Чубаров отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Крымчане не исключают - силовой вариант прорыва в оккупированный полуострова.
Напомним, Чубаров возмутился возможным приездом российской "оппозиционерки" в Украину.