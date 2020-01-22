Крымские татары запланировали массовое пересечение админграницы с оккупированным Крымом

Так, по его словам, акцию ненасильственного сопротивления проводить, чтобы международные организации, которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админмежах.

"Россия пытается всеми силами выжать крымских татар со своей земли. Для нас это угроза, нашему существованию, за последние годы после депортации. Мы хотим, чтобы международные организации каким-то образом оглянулись на свои решения, и на свои возможности", - отмечает он.

Чубаров отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Крымчане не исключают - силовой вариант прорыва в оккупированный полуострова.

Напомним, Чубаров возмутился возможным приездом российской "оппозиционерки" в Украину.