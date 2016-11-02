Кримська “прокуратура” не виявила порушень прав і свобод І.Умерова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. “Прокуратура” Криму в ході перевірки не виявила порушення прав і свобод заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Про це йдеться у відповіді так званої прокуратури Криму на запит правозахисної організації КримSOS, передає УНН.
“Проведеною прокуратурою Республіки Крим перевіркою фактів порушення прав і свобод обвинуваченого Умерова І.Р. при проведенні попереднього слідства, в тому числі при проведенні судової стаціонарної психіатричної експертизи та надання останньому медичної допомоги не виявлено, в зв’язку з чим підстави для вжиття заходів прокурорського реагування нині відсутні”, — зазначено в документі.
Так, 26 серпня українські правозахисники направили запит "генеральному прокурору РФ". У зверненні було наведено численні порушення права на справедливий суд і застосування нелюдського поводження стосовно заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.
В кінці вересня була отримана відповідь, що звернення направлено в російську “прокуратуру” Криму для перевірки фактів, вказаних у листі правозахисників.
Нагадаємо, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова звинуватили в екстремізмі та відкрили кримінальну справу. Слідство підозрює його в скоєнні публічних закликів і дій, спрямованих на зміну територіальної цілісності РФ.