Крымская "прокуратура" не нашла нарушений прав и свобод И.Умерова

"Проведенной прокуратурой Республики Крым проверкой фактов нарушения прав и свобод обвиняемого Умерова И.Р. при проведении предварительного следствия, в том числе при проведении судебной стационарной психиатрической экспертизы и предоставлении последнему медицинской помощи не обнаружено, в связи с чем основания для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время отсутствуют", - говорится в документе.

Так, 26 августа украинские правозащитники направили запрос "генеральному прокурору РФ". В обращении были приведены многочисленные нарушения прав на справедливый суд и применение бесчеловечного обращения в отношении заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова.

В конце сентября был получен ответ, что обращение направлено в российскую "прокуратуру" Крыма для проверки фактов, указанных в письме правозащитников.

Напомним, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова обвинили в экстремизме и возбудили уголовное дело. Следствие подозревает его в совершении публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ.