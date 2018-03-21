Кримчани назвали депутата Рибалку брехуном

Так, у стрічці зазначається, що війна на Донбасі триває вже майже чотири роки, і для окремих осіб вона стала джерелом примноження статків.

“Були підрахунки, що близько 150 депутатів мають той чи інший стосунок до таких речей (торгівля із ОРДЛО та окупованими територіями — ред.). При чому цікаво, що вони перебувають в усіх фракціях”, — розповідає генерал-майор, екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Такі нардепи при будь-якій нагоді нагадують про те, що вони — справжні українські патріоти, які припинили будь-які стосунки із країною агресором та її посіпаками в ОРДЛО, йдеться у фільмі.

Аналогічно робить і депутат від РПЛ Сергій Рибалка.

“Щодо бізнесу, до якого я мав відношення, то як тільки у нас пройшла революція, — ми закрили всі філіали в Криму, як нам болісно це не було. І в Росії — ми там не торгуємо”, — наводять його заяву автори фільму.

Насправді ж все інакше. У стрічці, зокрема, журналісти показали товар сімейної снекової корпорації Рибалки — S.Group, що продається у супермаркетах анексованого Криму, а також у магазинах на територіях ОРДЛО.

“До прикладу, у супермаркеті "Фуршет" у столиці Криму широко представлений асортимент продукції S.Group — горішки “Козацька розвага” різних видів. Також, до переліку продукції, що виробляє компанія, входять чіпси “Мачо” та “KartoFan”, — зазначають автори розслідування.

“Я не задоволений, що українські товари до сих пір в Криму. У мене в руках горішки, які належать брехливій людині. Він спочатку розповідав, що краще нехай його гроші згорять, ніж товар потрапить на прилавок і він його тут буде продавати”, — наводяться у фільмі слова жителя Сімферополя.

Також, продукція компанії S.Group широко представлена у супермаркеті “Перший республіканський ” (ОРДЛО).

“Оскільки напряму через лінію розмежування з ОРДЛО на сьогодні не торгують, продукція компаній Рибалки S.Group та Снек-Експорт потрапляє до Л/ДНР через зареєстровані у Росії та Білорусі фірми-прокладки. Тобто, українські снеки, вироблені у місті Синельникове, прямують через Росію та Білорусь просто в ОРДЛО та до окупованого Криму”, — констатують автори фільму.

Нагадаємо, що вперше факти торгівлі снеками Рибалки в ОРДЛО та Криму були зафіксовані журналістами ще у 2016 році. З цього часу СБУ так і не запровадила санкцій стосовно бізнесу нардепа, хоча і заявила про намір це зробити.

Ветерани АТО неодноразово вимагали позбавити Рибалку депутатського мандату “за бізнес з окупантами та фінансування у такий спосіб терористів”. Проте відповідні вимоги бійців поки ігноруються народними обранцями.

Тим часом, менеджерів компаній Рибалок судять у Сумах. У рамках кримінального провадження СБУ, їм інкримінують “фінансування тероризму”. Двоє осіб — знаходяться під арештом.

Зауважимо, що Рибалка неодноразово намагався спростувати свою причетність до ведення бізнесу в РФ, однак, як виявилося, майже усі бренди його родинної корпорації S.Group мають спільні офшори із російськими торговими марками.