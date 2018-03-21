Крымчане назвали депутата Рыбалку лжецом

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Жители Крыма выразили свое недовольство из-за того, что народный депутат Украины Сергей Рыбалка ведет свой бизнес на полуострове, несмотря на свои же обещания остановить торговлю снеками. Об этом говорится в документальном фильме "Кровавые орешки" авторства журналиста Дениса Казанского, передает УНН.

Так, в фильме отмечается, что война на Донбассе продолжается уже почти четыре года, и для отдельных лиц она стала источником приумножения состояния.

"Были подсчеты, что около 150 депутатов имеют то или иное отношение к таким вещам (торговля с ОРДЛО и оккупированными территориями - ред.). Причем интересно, что они находятся во всех фракциях", - рассказывает генерал-майор, экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

Такие нардепы при любой возможности напоминают о том, что они - настоящие украинские патриоты, которые прекратили всякие отношения со страной агрессором и его прихвостнями в ОРДЛО, говорится в фильме.

Аналогично делает и депутат от РПЛ Сергей Рыбалка.

"Относительно бизнеса, к которому я имел отношение, то как только у нас прошла революция, - мы закрыли все филиалы в Крыму, как нам болезненно это ни было. И в России - мы там не торгуем", - приводят его заявление авторы фильма.

На самом деле все иначе. В фильме, в частности, журналисты показали товар семейной снековой компании Рыбалки - S.Group, который продают в супермаркетах аннексированного Крыма, а также в магазинах на территориях ОРДЛО.

"К примеру, в супермаркете "Фуршет" в столице Крыма широко представлен ассортимент продукции S.Group - орешки "Козацька розвага" разных видов. Также, в перечень продукции, производимой компанией, входят чипсы "Мачо" и "KartoFan", - отмечают авторы расследования.

"Я не доволен, что украинские товары до сих пор в Крыму. У меня в руках орешки, принадлежащие лживому человеку. Он сначала рассказывал, что лучше пусть его деньги сгорят, чем товар попадет на прилавок и он его тут будет продавать", - приводятся в фильме слова жителя Симферополя.

Также, продукция компании S.Group широко представлена ​​в супермаркете "Первый республиканский" (ОРДЛО).

"Поскольку напрямую через линию разграничения с ОРДЛО сегодня не торгуют, продукция компаний Рыбаки S.Group и Снэк Экспорт попадает в Л/ДНР через зарегистрированные в России и Беларуси фирмы-прокладки. То есть, украинские снеки, произведенные в городе Синельниково, следуют через Россию и Беларусь просто в ОРДЛО и в оккупированный Крым", - констатируют авторы фильма.

Напомним, что впервые факты торговли снеками Рыбалки в ОРДЛО и Крыму были зафиксированы журналистами еще в 2016 году. С этого времени СБУ так и не ввела санкций в отношении бизнеса нардепа, хотя и заявила о намерении это сделать.

Ветераны АТО неоднократно требовали лишить Рыбалку депутатского мандата "за бизнес с оккупантами и финансирование таким образом террористов". Однако соответствующие требования бойцов пока игнорируются народными избранниками.

Между тем, менеджеров компаний Рыбалок судят в Сумах. В рамках уголовного производства СБУ, им инкриминируют "финансирование терроризма". Два человека - находятся под арестом.

Заметим, что Рыбалка неоднократно пытался опровергнуть свою причастность к ведению бизнеса в РФ, однако, как оказалось, почти все бренды его семейной корпорации S.Group имеют общие оффшоры с российскими торговыми марками.

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