Крилата ракета влучила в будівлю міськради Харкова - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради. Про це написав у Facebook заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у своєму Facebook, пише УНН.
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“Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради”, - написав Семенуха.
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Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.