Крылатая ракета попала в здание горсовета Харькова - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета. Об этом написал в Facebook заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в своем Facebook, пишет УНН.
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“Только что, Харьков, прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета”, - написал Семенуха.
Ранее
Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.