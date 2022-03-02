21 людина загинула та 112 поранені внаслідок обстрілів Харкова за останню добу - голова ОДА

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 10464 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 30213 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 39519 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 76887 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 139667 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 161522 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209453 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199488 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186611 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157696 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 69489 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 62928 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 66041 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 63640 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 52689 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 52689 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 38139 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 222457 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 346891 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 604186 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 68096 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 108055 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 134698 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 156706 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 169647 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

21 людина загинула та 112 поранені внаслідок обстрілів Харкова за останню добу - голова ОДА

21 людина загинула та 112 поранені внаслідок обстрілів Харкова за останню добу - голова ОДА

Київ • УНН

 • 169647 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу. Про це повідомив у середу, 2 березня, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"За добу постраждали 112 осіб, загинули - 21. Дані будуть оновлюватися", - повідомив Синєгубов у Telegram.

"Ми тримаємо місто, тримаємо область, продовжуємо співпрацю із мером обласного центру, координуємо дії із районами та громадами", - додав голова ОДА.

Деталі

Позиції оборони міста Харкова протягом 1 березня постійно знаходились під впливом вогневих засобів ворога, авіації, реактивної артилерії, стрілецької зброї, вказав Синєгубов.

У другій половині доби північно-східні та північні сектори міста, за його даними, були атаковані механізованими підрозділами ворога. "Усі атаки відбито, російський ворог зазнав значних втрат, тільки техніки більше 40 одиниць, позиції утримано", - вказав голова ОДА.

"Підрозділи тероборони, Нацполіції, ЗСУ вели бої з диверсійні-розвідувальними групами противника. Одна з яких, при намаганні вийти з міста, атакувала військовий госпіталь. Усі ДРГ ліквідовано. Знищено один ворожий літак, пілот після капультування застрелився", - зазначив Синєгубов.

"Вночі відбулось бомбардування літаками Су-25 - позицій Чугуєва (Башкіровка та аеродром), міста Харкова (ТЕЦ 5, танківского училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській)", - додав він.

Пожежі внаслідок авіанальоту на ранок 2 березня ще ліквідовувалися, йшла детонація снарядів.

"Щодо роботи над гуманітарним забезпеченням. За вчора зайшло в місто на логістичні центри 12 фур з продуктами та питною водою. Сьогодні будемо забезпечувати найнеобхіднішим спальні райони", - вказав Синєгубов.

Доповнення

2 березня у Харкові окупанти завдали удару по будівлі поліції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07