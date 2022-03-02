21 людина загинула та 112 поранені внаслідок обстрілів Харкова за останню добу - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу. Про це повідомив у середу, 2 березня, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"За добу постраждали 112 осіб, загинули - 21. Дані будуть оновлюватися", - повідомив Синєгубов у Telegram.
"Ми тримаємо місто, тримаємо область, продовжуємо співпрацю із мером обласного центру, координуємо дії із районами та громадами", - додав голова ОДА.
Деталі
Позиції оборони міста Харкова протягом 1 березня постійно знаходились під впливом вогневих засобів ворога, авіації, реактивної артилерії, стрілецької зброї, вказав Синєгубов.
У другій половині доби північно-східні та північні сектори міста, за його даними, були атаковані механізованими підрозділами ворога. "Усі атаки відбито, російський ворог зазнав значних втрат, тільки техніки більше 40 одиниць, позиції утримано", - вказав голова ОДА.
"Підрозділи тероборони, Нацполіції, ЗСУ вели бої з диверсійні-розвідувальними групами противника. Одна з яких, при намаганні вийти з міста, атакувала військовий госпіталь. Усі ДРГ ліквідовано. Знищено один ворожий літак, пілот після капультування застрелився", - зазначив Синєгубов.
"Вночі відбулось бомбардування літаками Су-25 - позицій Чугуєва (Башкіровка та аеродром), міста Харкова (ТЕЦ 5, танківского училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській)", - додав він.
Пожежі внаслідок авіанальоту на ранок 2 березня ще ліквідовувалися, йшла детонація снарядів.
"Щодо роботи над гуманітарним забезпеченням. За вчора зайшло в місто на логістичні центри 12 фур з продуктами та питною водою. Сьогодні будемо забезпечувати найнеобхіднішим спальні райони", - вказав Синєгубов.
Доповнення
2 березня у Харкові окупанти завдали удару по будівлі поліції.