21 человек погиб и 112 ранены в результате обстрелов Харькова за последние сутки - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки. Об этом сообщил в среду, 2 марта, глава Харьковской ОДА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"За сутки пострадали 112 человек, погибли - 21. Данные будут обновляться", - сообщил Синегубов в Telegram.
"Мы держим город, держим область, продолжаем сотрудничество с мэром областного центра, координируем действия с районами и общинами", - добавил председатель ОГА.
Детали
Позиции обороны города Харькова в течение 1 марта постоянно находились под воздействием огневых средств врага, авиации, реактивной артиллерии, стрелкового оружия, указал Синегубов.
Во второй половине суток северо-восточные и северные сектора города, по его данным, были атакованы механизированными подразделениями врага. "Все атаки отбиты, российский враг понес значительные потери, только техники более 40 единиц, позиции удержаны", - указал председатель ОГА.
"Подразделения теробороны, Нацполиции, ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника. Одна из которых, при попытке выйти из города, атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после капультирования застрелился", - отметил Синегубов.
"Ночью состоялась бомбардировка самолетами Су-25 - позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ 5, Танковского училища на Полтавском пути и общежития на Клочковской)", - добавил он.
Пожары вследствие авианалета на утро 2 марта еще ликвидировались, шла детонация снарядов.
"Относительно работы над гуманитарным обеспечением. За вчера зашло в город на логистические центры 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня будем обеспечивать самым необходимым спальные районы", - указал Синегубов.
Дополнение
2 марта в Харькове оккупанты нанесли удар по зданию полиции.