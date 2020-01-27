Криклій заявив, що звільнення глави Укрзалізниці розглянуть протягом декількох тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Наглядова рада Укрзалізниці розгляне питання звільнення глави компанії Євгена Кравцова протягом декількох тижнів. Про це заявив під час презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає кореспондент УНН.
“Я розраховую, що рішення цього питання (звільнення Кравцова — ред.) буде протягом кількох тижнів. Тому що це процедура, яка потребує вирішення наглядової ради”, — сказав Криклій.
За його, словами наглядова рада Укрзалізниці проводить серію засідань з цього питання.
Нагадаємо,30 грудня 2019 року голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов повідомив про своє звільнення з посади на початку 2020 року.