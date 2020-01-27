Криклий заявил, что увольнение главы Укрзализныци рассмотрят в течение нескольких недель
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Наблюдательный совет Укрзализныци рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова течение нескольких недель. Об этом заявил во время презентации планов работы Укравтодора на 2020 год министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.
“Я рассчитываю, что решение этого вопроса (освобождение Кравцова — ред.) будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, которая требует решения наблюдательного совета”, — сказал Криклий.
По его словам наблюдательный совет Укрзализныци проводит серию заседаний по этому вопросу.
Напомним, 30 декабря 2019 года председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов сообщил о своем освобождении от должности в начале 2020 года.