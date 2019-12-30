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Голова правління "Укрзалізниці" повідомив про своє звільнення

Голова правління "Укрзалізниці" повідомив про своє звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив про своє звільнення з посади на початку 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

"Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні Наглядової Ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене. За останні роки трансформація Укрзалізниці стала однією з наймасштабніших серед державних компаній. Тому логічно, що далі буде перехід на новий рівень. Більше подробиць та коментарів - після прийнятих формальних рішень", йдеться у повідомленні Кравцова.

"Останнім часом точилось багато розмов щодо начебто конфлікту Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою - покращення стану Укрзалізниці і бажанням ефективної розбудови української інфраструктури. А це унеможливлює будь-які конфлікти і лишає місце виключно конструктивним відносинам", заявив голова правління.

Нагадаємо, Уряд затвердив стратегію "Укрзалізниці".

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