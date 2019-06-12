Уряд затвердив стратегію "Укрзалізниці"

"Пропоную затвердити цю стратегію", - зазначив прем’єр, доручивши державним органам доопрацювати документ у триденний термін.



За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, стратегія відповідає політиці власності держави та інтегрована у державну транспортну стратегію до 2030 року. "Основна мета – зробити "Укрзалізницю" привабливою для інвестицій, ефективною для держави, прозорою для власників та зрозумілою для клієнтів", – підкреслив Кравцов.



За словами Віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, у стратегії прописані фундаментальні підходи і упродовж наступних років має здійснюватися системна структурна реформа "Укрзалізниці".



"Укрзалізниця" має побудувати вертикально-інтегровану структуру відповідно до євродиректив з метою відкриття конкурентного ринку залізничних перевезень. На виконання стратегії необхідний операційний план", – наголосив Кістіон.



При цьому голова наглядової ради УЗ Шевкі Аджунер зазначив, що ця стратегія – інклюзивна, напрацьована у співпраці з профспілками, профільними комітетами ВРУ, акціонером компанії, а одна з головних цілей стратегії – створення гідних умов для співробітників.



Нагадаємо, в Україні призначили вже 26 літніх поїздів у південному напрямку - до моря.