Правительство утвердило стратегию "Укрзализныци"

"Предлагаю утвердить эту стратегию", - отметил премьер, поручив государственным органам доработать документ в трехдневный срок.



По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, стратегия соответствует политике собственности государства и интегрирована в государственную транспортную стратегию до 2030 года. "Основная цель - сделать "Укрзализныцю" привлекательной для инвестиций, эффективной для государства, прозрачной для владельцев и понятной для клиентов", - подчеркнул Кравцов.



По словам вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, в стратегии прописаны фундаментальные подходы и на протяжении следующих лет должна осуществляться системная структурная реформа "Укрзализныци".



"Укрзализныця" должна построить вертикально-интегрированную структуру в соответствии с Евродирективой с целью открытия конкурентного рынка железнодорожных перевозок. Во исполнение стратегии необходим операционный план", - подчеркнул Кистион.



При этом глава наблюдательного совета УЗ Шевка Аджунер отметил, что эта стратегия - инклюзивная, наработанная в сотрудничестве с профсоюзами, профильными комитетами ВРУ, акционером компании, а одна из главных целей стратегии - создание достойных условий для сотрудников.



Напомним, в Украине назначили уже 26 летних поездов в южном направлении - к морю.