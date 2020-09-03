Криклій розповів про долю громадського транспорту в Україні

"Інфраструктурні проекти — вони всі не швидкі. З того, що реалістично: почати покращувати модель перевезень, йти від маршруток, поступово замінюючи їх якісним громадським транспортом, електробуси, покращувати пасажирські перевезення, легалізувати таксі — зробити розділ між ліцензованими таксі і службами таксі, які займаються перевезеннями, ті ж Уклон, Bolt , UBER. Наразі вони — у “сірій” зоні. Хотілося б, щоб Рада підтримала (законопроект — ред.), тоді буде легальний перевізник, будуть страховки, відповідальність, безпека. Пасажири будуть впевнені у безпеці", - розповів міністр інфраструктури про найближчі плани у сфері пасажирських перевезень.

Раніше у Мінінфраструктури повідомили, що Європейський інвестиційний банк надасть кредит обсягом 12 млн євро на оновлення трамвайного парку у Львові.

“Ми продовжуємо роботу з оновлення парків громадського транспорту у різних містах України у співпраці з ЄІБ та місцевою владою. Вже підписані перші договори у Луцьку, Харкові та Сумах на придбання сучасних та зручних тролейбусів. На черзі — реалізація проєкту із закупівлі трамваїв у Львові. Вдячний нашим партнерам за співпрацю та підтримку. Сучасний наземний транспорт має бути екологічним, комфортним і працювати для людей!” — каже міністр інфраструктури Владислав Криклій.