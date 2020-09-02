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ЄІБ надасть Львову кредит у 12 млн євро на закупівлю нових трамваїв

Київ • УНН

 • 12977 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Європейський інвестиційний банк надасть кредит обсягом 12 млн євро на оновлення трамвайного парку у Львові. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

ЄІБ надасть Львову кредит у 12 млн євро на закупівлю нових трамваїв

"У рамках проекту “Міський громадський транспорт України”, який реалізують Мінінфраструктури, ЄІБ та місцева влада, триває оновлення громадського транспорту в різних містах України. Сьогодні, 2 вересня, підписано договір на оновлення трамвайного парку у Львові. Місто отримає 12 млн євро кредиту від ЄІБ на закупівлю 10 нових низькопідлогових трамваїв", - йдеться у повідомлнні.

Як вказано, ще 8,8 млн євро буде додатково дофінансовано з міського бюджету.

“Ми продовжуємо роботу з оновлення парків громадського транспорту у різних містах України у співпраці з ЄІБ та місцевою владою. Вже підписані перші договори у Луцьку, Харкові та Сумах на придбання сучасних та зручних тролейбусів. На черзі – реалізація проєкту із закупівлі трамваїв у Львові. Вдячний нашим партнерам за співпрацю та підтримку. Сучасний наземний транспорт має бути екологічним, комфортним і працювати для людей!” – прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Очільник відомства нагадав, що Міністерство вже ініціювало реформу громадського транспорту в Україні та розробило відповідний законопроект щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським е-транспортом.

Він встановлює рівноправний доступ до послуг інфраструктури та покликаний вирішити проблеми з недостатньою кількістю сучасних автобусів та тролейбусів середньої та великої пасажиромісткості, недотриманням графіку руху громадського транспорту та низку інших питань. Також Міністерство ініціювало реалізацію другого спільного проекту з ЄІБ - “Міський громадський транспорт України ІІ”.

“Кредит ЄІБ на нові трамваї у Львові сприятиме розвитку екологічно безпечного та стійкого транспорту. Як представники кліматично-орієнтованого банку ЄС ми переконані: добре функціонуюча трамвайна мережа може зробити вагомий внесок у зменшення кількості автомобілів на дорогах і, таким чином, знизити забруднення довкілля та послабити кліматичні зміни”, – зазначив голова представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.

Участь у проекті “Міський громадський транспорт України” також беруть інші міста України, зокрема, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Тернопіль та Чернігів. Всього на реалізацію проекту буде спрямовано близько 400 млн євро, з яких 200 млн євро – кредитні кошти ЄІБ.

Нагадаємо, Мінінфраструктури хоче розширити мережу зарядних станцій для електромобілів.

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