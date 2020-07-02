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Криклій обговорив з представником ЄІБ розвиток екологічного громадського транспорту

Криклій обговорив з представником ЄІБ розвиток екологічного громадського транспорту

Київ • УНН

 • 12214 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій обговорив з головою представництва ЄІБ в Україні Жаном-Еріком де Загоном подальшу співпрацю в реалізації нових перспективних проектів за різними напрямками, зокрема щодо розвитку екологічного міського громадського транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

“Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із головою представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жаном-Еріком де Загоном сьогодні, 2 липня, у Києві. Сторони обговорили подальшу співпрацю в реалізації нових перспективних проектів за різними напрямками. Мова йде про модернізацію та цифровізацію Укрпошти, оновлення парків громадського транспорту в містах України, розбудову та відновлення інфраструктури східного регіону, а також проект розвитку аеропорту “Бориспіль””, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Владислав Криклій висловив сподівання на подальшу співпрацю в підготовці та реалізації проекту “Логістична мережа (Модернізація та цифровізація “Укрпошти”)”, що передбачає створення автоматизованих сортувальних центрів та впровадження систем автоматичного відстежування пересування вантажів.

Зазначається, що міністр повідомив, що українська сторона готова і сподівається підписати відповідні гарантійні та фінансові угоди цього проекту в жовтні цього року в рамках саміту “Україна-ЄС”.

“Міністр подякував європейській стороні за позитивне схвалення і готовність підтримати реалізацію проекту “Міський громадський транспорт ІІ”. Відтак, цього разу планується впровадити виключно підпроекти з розвитку екологічного громадського транспорту. Це закупівля трамваїв, тролейбусів, рухомого складу метрополітену та електробусів. Міністерство інфраструктури вже активно співпрацює з місцевою владою міст для збору пропозицій і готове підписати відповідну угоду вже наприкінці 2020 року”, - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що Владислав Криклій висловив подяку європейській стороні за готовність підтримати реалізацію проєкту Укравтодору “Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження”.

За його словами, це не лише сприятиме розбудові інфраструктури східного регіону, а й дозволить її повністю інтегрувати в економіку нашої країни.

“Важливим питанням зустрічі стало обговорення проекту розвитку ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”. Його реалізація сприятиме збільшенню пасажиропотоку та передбачає реконструкцію льотної зони №2 з будівництвом нової злітно-посадкової смуги, облаштуванням її сучасним радіо- та світлотехнічним обладнанням та іншою інженерною інфраструктурою тощо”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, пункти габаритно-вагового контролю працюють цілодобово вже у 7 областях.

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