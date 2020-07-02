Криклий обсудил с представителем ЕИБ развитие экологического общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обсудил с главой представительства ЕИБ в Украине Жаном-Эриком де Загоном дальнейшее сотрудничество в реализации новых перспективных проектов по разным направлениям, в частности по развитию экологического городского общественного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.
“Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел рабочую встречу с главой представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жаном-Эриком де Загоном сегодня, 2 июля, в Киеве. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в реализации новых перспективных проектов по разным направлениям. Речь идет о модернизации и цифровизации Укрпочты, обновления парков общественного транспорта в городах Украины, развитие и восстановление инфраструктуры восточного региона, а также проект развития аэропорта „Борисполь“”, — говорится в сообщении.
Указано, что Владислав Криклий выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в подготовке и реализации проекта “Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация „Укрпочты“)”, предусматривающий создание автоматизированных сортировочных центров и внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов.
Отмечается, что министр сообщил, что украинская сторона готова и надеется подписать соответствующие гарантийные и финансовые сделки этого проекта в октябре этого года в рамках саммита “Украина-ЕС”.
“Министр поблагодарил европейскую сторону за положительное одобрение и готовность поддержать реализацию проекта ”Городской общественный транспорт II“. Следовательно, в этот раз планируется внедрить исключительно подпроекты по развитию экологического общественного транспорта. Это закупка трамваев, троллейбусов, подвижного состава метрополитена и электробусов. Министерство инфраструктуры уже активно сотрудничает с местными властями городов для сбора предложений и готово подписать соответствующее соглашение уже в конце 2020 года”, - указано в сообщении.
Также отмечается, что Владислав Криклий выразил благодарность европейской стороне за готовность поддержать реализацию проекта Укравтодора “Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение”.
По его словам, это не только будет способствовать развитию инфраструктуры восточного региона, но и позволит ее полностью интегрировать в экономику нашей страны.
“Важным вопросом встречи стало обсуждение проекта развития ГП ”Международный аэропорт “Борисполь”. Его реализация будет способствовать увеличению пассажиропотока и предусматривает реконструкцию летной зоны № 2 со строительством новой взлетно-посадочной полосы, обустройством ее современным радио- и светотехническим оборудованием и другой инженерной инфраструктурой и т.д.", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях.