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Пункти габаритно-вагового контролю працюють цілодобово вже у 7 областях - Криклій

Пункти габаритно-вагового контролю працюють цілодобово вже у 7 областях - Криклій

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. У рамках боротьби з перевантаженням на дорогах, в Україні у цілодобовому режимі вже працюють пункти габаритно-вагового контролю у 7 областях. Лише за одну добу, 1 липня, інспекторами Укртрансбезпеки було перевірено 4459 вантажівок, у підсумку чого нараховано близько 20 тис. євро плати за проїзд. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

"Ми продовжуємо запроваджувати заходи ефективного габаритно-вагового контролю на дорогах України. Наразі пункти ГВК працюють у цілодобовому режимі вже у 7 областях. Інспектори Укртрансбезпеки щоденно нон-стоп перевіряють тисячі вантажівок. Але наша головна мета – створити автоматизовану систему такого контролю, мінімізуючи вплив людського фактора. Для цього вже оголошені тендери на закупівлю комплексів Weigh-in-Motion ("Зважування у русі")", - зазначив Криклій.

Так, цілодобові пункти ГВК розташовані у Маріуполі, Миколаєві, Умані, Одесі, Києві, Кропівницькому та Херсоні.

Криклій додав, що відомство зараз активно працює над запровадженням єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, е-протоколу, а також системою зберігання та управління інформацією, отриманих з нагрудних камер іспекторів. Це дозволить контролювати процеси перевірок.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до далекобійників щодо перевантаження автівок, в якому назвав їх "засранцями" та пообіцяв знайти.

Українські Національні Новини

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