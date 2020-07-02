Пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В рамках борьбы с перегрузкой на дорогах, в Украине в круглосуточном режиме уже работают пункты габаритно-весового контроля в 7 областях. Только за одни сутки, 1 июля, инспекторами Укртрансбезопасности было проверено 4459 грузовиков, в итоге чего начислено около 20 тыс. евро платы за проезд. Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Мы продолжаем принимать меры эффективного габаритно-весового контроля на дорогах Украины. Сейчас пункты ГВК работают в круглосуточном режиме уже в 7 областях. Инспекторы Укртрансбезопасности ежедневно нон-стоп проверяют тысячи грузовиков. Но наша главная цель - создать автоматизированную систему такого контроля, минимизируя влияние человеческого фактора. Для этого уже объявлены тендеры на закупку комплексов Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении")", - отметил Криклий.
Так, круглосуточные пункты ГВК расположены в Мариуполе, Николаеве, Умани, Одессе, Киеве, Кропивницком и Херсоне.
Криклий добавил, что ведомство сейчас активно работает над введением единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности, е-протокола, а также системой хранения и управления информацией, полученных из нагрудных камер испектор. Это позволит контролировать процессы проверок.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам по поводу перегрузки автомобилей, в котором назвал их "засранцами" и пообещал найти.