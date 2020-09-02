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ЕИБ предоставит Львову кредит в 12 млн евро на закупку новых трамваев

Киев • УНН

 • 12977 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Европейский инвестиционный банк предоставит кредит в размере 12 млн евро на обновление трамвайного парка во Львове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

ЕИБ предоставит Львову кредит в 12 млн евро на закупку новых трамваев

"В рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", который реализует Мининфраструктуры, ЕИБ и местные власти, продолжается обновление общественного транспорта в разных городах Украины. Сегодня, 2 сентября, подписан договор на обновление трамвайного парка во Львове. Город получит 12 млн евро кредита от ЕИБ на закупку 10 новых низкопольных трамваев", - говорится в повидомлнни.

Как указано, еще 8,8 млн евро будет дополнительно дофинансированно из городского бюджета.

"Мы продолжаем работу по обновлению парков общественного транспорта в разных городах Украины в сотрудничестве с ЕИБ и местными властями. Уже подписаны первые договоры в Луцке, Харькове и Сумах на приобретение современных и удобных троллейбусов. На очереди - реализация проекта по закупке трамваев во Львове. Благодарен нашим партнерам за сотрудничество и поддержку. Современный наземный транспорт должен быть экологичным, комфортным и работать для людей!" - прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Глава ведомства напомнил, что Министерство уже инициировало реформу общественного транспорта в Украине и разработало соответствующий законопроект относительно общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским э-транспортом.

Он устанавливает равноправный доступ к услугам инфраструктуры и призван решить проблемы с нехваткой современных автобусов и троллейбусов средней и большой пассажировместимости, несоблюдением графика движения общественного транспорта и ряд других вопросов. Также Министерство инициировало реализацию второго совместного проекта с ЕИБ - "Городской общественный транспорт Украины II".

"Кредит ЕИБ на новые трамваи во Львове будет способствовать развитию экологически безопасного и устойчивого транспорта. Как представители климатически-ориентированного банка ЕС мы убеждены: хорошо функционирующая трамвайная сеть может внести весомый вклад в уменьшение количества автомобилей на дорогах и, таким образом, снизить загрязнение окружающей среды и ослабить климатические изменения ", - отметил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

Участие в проекте "Городской общественный транспорт Украины" также принимают другие города Украины, в частности, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Тернополь и Чернигов. Всего на реализацию проекта будет направлено около 400 млн евро, из которых 200 млн евро - кредитные средства ЕИБ.

Напомним, Мининфраструктуры хочет расширить сеть зарядных станций для электромобилей.

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