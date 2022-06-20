Кремлівський ставленик Аксьонов заявив, що території Криму та мосту ЗСУ "не загрожують"

Деталі

За словами кремлівського ставленика, сухопутна частина тимчасово окупованого Криму та Кримський міст “максимально прикриті” засобами протиповітряної оборони.

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"З погляду протиповітряної оборони вся сухопутна частина півострова прикрита максимально, включаючи Кримський міст. Тут нічого нікому не загрожує“,— сказав він.

Контекст

20 червня російські ЗМІ повідомили про те, що Україна нібито завдала удару по вкраденим буровим установкам “Чорноморнафтогазу”, які ще називають “вишками Бойка”.

Інформацію від InformNapalm поширив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Доповнення

Зазначимо, що сьогодні вранці Братчук підкреслив, що очікує “позитивні” новини з регіону.

Його повідомлення з'явилося майже одночасно з інформацією нардепа з Одеської області Олексія Гончаренка з з приводу удару по ворожих сил у Чорному морі.