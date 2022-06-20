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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Кремлівський ставленик Аксьонов заявив, що території Криму та мосту ЗСУ "не загрожують"

Кремлівський ставленик Аксьонов заявив, що території Криму та мосту ЗСУ "не загрожують"

Київ • УНН

 • 253482 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Російський “глава” тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів “прикритий” засобами ППО, і йому ніщо не загрожує. Слова Аксьонова цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

За словами кремлівського ставленика, сухопутна частина тимчасово окупованого Криму та Кримський міст “максимально прикриті” засобами протиповітряної оборони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Керченський міст є військовою метою номер один — генерал Марченко

"З погляду протиповітряної оборони вся сухопутна частина півострова прикрита максимально, включаючи Кримський міст. Тут нічого нікому не загрожує“,— сказав він.

Контекст

20 червня російські ЗМІ повідомили про те, що Україна нібито завдала удару по вкраденим буровим установкам “Чорноморнафтогазу”, які ще називають “вишками Бойка”.

Інформацію від InformNapalm поширив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Доповнення

Зазначимо, що сьогодні вранці Братчук підкреслив, що очікує “позитивні” новини з регіону.

Його повідомлення з'явилося майже одночасно з інформацією нардепа з Одеської області Олексія Гончаренка з з приводу удару по ворожих сил у Чорному морі.

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